«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
Сегодня, 16 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч «Авангард» — «Ак Барс» 16 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Предыдущие два матча остались за омской командой.
На данный момент «Авангард» провёл 55 матчей и расположился на шестой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» после 54 игр занимает четвёртое место на Востоке КХЛ.
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