Джей Ти Миллер оценил своё участие в одной из драк на старте матча с Канадой

Нападающий сборной США Джей Ти Миллер прокомментировал яркий старт матча со сборной Канады, в котором за первые девять секунд состоялись три драки. Миллер подрался с габаритным защитником Колтоном Парэйко.

«Это было весело. Самый крутой опыт, что у меня был на льду. Слышать, как болельщики ревут в такие моменты, — это незабываемо. Было много ненависти друг к другу, но в то же время мы испытываем огромное уважение к сопернику», – цитирует Миллера пресс-служба НХЛ.

Мэттью Ткачук раскрыл, что в их групповом чате хоккеисты заранее решили устроить драку в начале матча. Отметим, что сборная США с шестью очками стала первым финалистом турнира. У Канады, Швеции и Финляндии по два набранных очка.