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Джей Ти Миллер оценил своё участие в одной из драк на старте матча с Канадой

Джей Ти Миллер оценил своё участие в одной из драк на старте матча с Канадой
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Нападающий сборной США Джей Ти Миллер прокомментировал яркий старт матча со сборной Канады, в котором за первые девять секунд состоялись три драки. Миллер подрался с габаритным защитником Колтоном Парэйко.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

«Это было весело. Самый крутой опыт, что у меня был на льду. Слышать, как болельщики ревут в такие моменты, — это незабываемо. Было много ненависти друг к другу, но в то же время мы испытываем огромное уважение к сопернику», – цитирует Миллера пресс-служба НХЛ.

Мэттью Ткачук раскрыл, что в их групповом чате хоккеисты заранее решили устроить драку в начале матча. Отметим, что сборная США с шестью очками стала первым финалистом турнира. У Канады, Швеции и Финляндии по два набранных очка.

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