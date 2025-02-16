Назаров: тремя драками в начале игры Канада и США подняли рейтинги турнира до небес

Известный тренер Андрей Назаров оценил яркое начало матча между сборными США и Канады на Турнире четырёх наций, в котором за первые девять секунд состоялось три драки.

«Этой игрой канадцы и американцы подняли угасающие рейтинги Турнира четырёх наций до небес. Наверное, приблизились к Супербоулу. Три драки в начале матча полностью изменили конфигурацию всего турнира, даже несмотря на то, что участия в нём не принимает сборная России со всеми своими многочисленными звёздами НХЛ. Сегодня все активно обсуждают матч между Канадой и США, так как есть что обсудить.

Мы уже видим, что коллаборацию национальных лидеров России и США можно назвать великой. Коллаборация – это не просто взаимовыгодное сотрудничество, но и усиление позиций друг друга, обмен философиями и всем лучшим, что есть у каждой страны. А лучшее у нас – это наша единая семья, которой мы все вместе идём вперёд не оглядываясь. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.