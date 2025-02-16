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Назаров: тремя драками в начале игры Канада и США подняли рейтинги турнира до небес

Назаров: тремя драками в начале игры Канада и США подняли рейтинги турнира до небес
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Известный тренер Андрей Назаров оценил яркое начало матча между сборными США и Канады на Турнире четырёх наций, в котором за первые девять секунд состоялось три драки.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

«Этой игрой канадцы и американцы подняли угасающие рейтинги Турнира четырёх наций до небес. Наверное, приблизились к Супербоулу. Три драки в начале матча полностью изменили конфигурацию всего турнира, даже несмотря на то, что участия в нём не принимает сборная России со всеми своими многочисленными звёздами НХЛ. Сегодня все активно обсуждают матч между Канадой и США, так как есть что обсудить.

Мы уже видим, что коллаборацию национальных лидеров России и США можно назвать великой. Коллаборация – это не просто взаимовыгодное сотрудничество, но и усиление позиций друг друга, обмен философиями и всем лучшим, что есть у каждой страны. А лучшее у нас – это наша единая семья, которой мы все вместе идём вперёд не оглядываясь. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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