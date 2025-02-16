Купер рассказал, сможет ли Кейл Макар продолжить выступление на Турнире четырёх наций

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал травму защитника Кейла Макара и заявил, что игрок обороны, возможно, сыграет в следующем матче Турнира четырёх наций с Финляндией. Макар не принял участия в матче со сборной США (1:3).

«Возможно, он будет готов играть в понедельник. Но окончательное решение ещё не принято», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Ранее сообщалось, что Макар пропустил плановую тренировку 14 февраля на Турнире четырёх наций из‑за недомогания. Отметим, что в первом матче на турнире со сборной Швеции травму получил ещё один защитник канадской сборной, Ши Теодор, который выбыл до конца Турнира четырёх наций.