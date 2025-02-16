«Настало наше время». Мэттью Ткачук — о драках с Канадой на первых секундах матча

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук поделился эмоциями от участия в драке на первых секундах матча со сборной Канады. В первые девять секунд игры состоялось три драки.

«Я думаю, что мы хотели донести до них мысль: «Настало наше время». Мы находились во враждебной среде и хотели показать, что не отступим. Они добились большого успеха за столько лет. Они одни из лучших игроков в мире. Мы чувствовали, что настало подходящее время для драки. Это было очень весело.

Мы должны отдать должное этим ребятам. Они сделали то же самое, что и мы. Я думаю, что это была огромная энергия с обеих сторон, и арена тряслась после третьей драки. Я с нетерпением жду возможности пересмотреть эти моменты», — цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.