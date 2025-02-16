Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — АК Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Настало наше время». Мэттью Ткачук — о драках с Канадой на первых секундах матча

«Настало наше время». Мэттью Ткачук — о драках с Канадой на первых секундах матча
Комментарии

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук поделился эмоциями от участия в драке на первых секундах матча со сборной Канады. В первые девять секунд игры состоялось три драки.

«Я думаю, что мы хотели донести до них мысль: «Настало наше время». Мы находились во враждебной среде и хотели показать, что не отступим. Они добились большого успеха за столько лет. Они одни из лучших игроков в мире. Мы чувствовали, что настало подходящее время для драки. Это было очень весело.

Мы должны отдать должное этим ребятам. Они сделали то же самое, что и мы. Я думаю, что это была огромная энергия с обеих сторон, и арена тряслась после третьей драки. Я с нетерпением жду возможности пересмотреть эти моменты», — цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
Грандиозное зрелище на Турнире сборных НХЛ! 3 драки за 9 секунд и победа США над Канадой
Грандиозное зрелище на Турнире сборных НХЛ! 3 драки за 9 секунд и победа США над Канадой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android