Видео: реакция тренера сборной США на три драки в матче с Канадой

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

За первые девять секунд матча произошли три драки. В первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко. Тренер сборной США Джон Торторелла эмоционально отреагировал на яркое начало матча.

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Благодаря этой победе сборная США гарантировала себе участие в финальном матче Турнира четырёх наций.