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Видео: реакция тренера сборной США на три драки в матче с Канадой

Видео: реакция тренера сборной США на три драки в матче с Канадой
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В ночь с 15 на 16 февраля прошёл матч 2-го тура в рамках организованного НХЛ Турнира четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда США. Игра проходила в Монреале (Канада) на арене «Белл Центр» и завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

За первые девять секунд матча произошли три драки. В первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко. Тренер сборной США Джон Торторелла эмоционально отреагировал на яркое начало матча.

ВИДЕО

Благодаря этой победе сборная США гарантировала себе участие в финальном матче Турнира четырёх наций.

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Грандиозное зрелище на Турнире сборных НХЛ! 3 драки за 9 секунд и победа США над Канадой
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