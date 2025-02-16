«Авангард» обыграл «Трактор» в суперигре и стал победителем 8-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 16 февраля, завершился 8-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Полукаров (Гончар) – 05:29 (3x3) 1:1 Богуш (Егор Иванов) – 06:54 (3x3) 2:1 Пеньковский (Шумаков) – 09:20 (3x3) 2:2 Марченков – 11:26 3:2 Егор Иванов (Бородкин) – 14:40 (3x3) 4:2 Шумаков – 18:11 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сторчак – 07:39 2:0 Макаров – 10:25 3:0 Гусынин – 15:26 (3x3) 4:0 Фиськов (Макаров) – 17:23 (3x3) 5:0 Лямин (Чесалин) – 20:35 (3x3)
В суперигре встретились «Авангард» и «Трактор». Челябинский клуб одержал победу со счётом 4:0 и стал победителем 8-го тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
16 февраля 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шама – 04:10 (3x3) 0:2 Шама (Калашников) – 16:40 (3x3) 0:3 Фиськов (Гусынин) – 18:05 (3x3) 0:4 Макаров (Сторчак) – 20:10 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 9-й тур начнётся 20 февраля.
Матч «Авангард» — «Ак Барс» 16 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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