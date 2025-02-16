«Авангард» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 16 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 14:00 мск. Стали известны составы команд.
Состав «Авангарда»:
Фото: «Авангард»
Состав «Ак Барса»:
Фото: «Ак Барс»
Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Предыдущие два матча остались за омской командой.
На данный момент «Авангард» провёл 55 матчей и расположился на шестой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» после 54 игр занимает четвёртое место на Востоке КХЛ.