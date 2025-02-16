«Авангард» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 16 февраля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 14:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Авангарда»:

Фото: «Авангард»

Состав «Ак Барса»:

Фото: «Ак Барс»

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Предыдущие два матча остались за омской командой.

На данный момент «Авангард» провёл 55 матчей и расположился на шестой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» после 54 игр занимает четвёртое место на Востоке КХЛ.