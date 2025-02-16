В ночь на 16 февраля сборная Канады уступила сборной США (1:3) на Турнире четырёх наций. Американская сборная с шестью очками стала первым финалистом турнира. У Канады, Швеции и Финляндии по два набранных очка.

Заключительный матч группового этапа сборная Канады проведёт со сборной Финляндии. В паралельном матче сборная США, уже гарантировавшая себе место в финале, встретится со сборной Швеции.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Канада выйти в финал турнира сборных НХЛ?»

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале.