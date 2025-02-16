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Сможет ли Канада выйти в финал турнира сборных НХЛ?

Сможет ли Канада выйти в финал турнира сборных НХЛ?
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В ночь на 16 февраля сборная Канады уступила сборной США (1:3) на Турнире четырёх наций. Американская сборная с шестью очками стала первым финалистом турнира. У Канады, Швеции и Финляндии по два набранных очка.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

Заключительный матч группового этапа сборная Канады проведёт со сборной Финляндии. В паралельном матче сборная США, уже гарантировавшая себе место в финале, встретится со сборной Швеции.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли Канада выйти в финал турнира сборных НХЛ?»

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале.

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