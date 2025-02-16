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Макдэвид — о решающем матче с Финляндией: это будет похоже на седьмую игру в плей-офф

Макдэвид — о решающем матче с Финляндией: это будет похоже на седьмую игру в плей-офф
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Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о предстоящем решающем матче с Финляндией на Турнире четырёх наций. В случае победы в основное время Канада выйдет в финал, а при любом поражении – вылетит. Если канадцы победят в овертайме, то будут зависеть от исхода игры США – Швеция.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

«Это будет похоже на седьмую игру [в серии плей-офф]. Многие парни в нашей команде уже бывали в такой ситуации. Нам нужно победить», – цитирует Макдэвида пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Канада проиграла в основное время сборной США, которая гарантировала себе участие в финальном матче турнира.

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