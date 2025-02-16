Макдэвид — о решающем матче с Финляндией: это будет похоже на седьмую игру в плей-офф

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о предстоящем решающем матче с Финляндией на Турнире четырёх наций. В случае победы в основное время Канада выйдет в финал, а при любом поражении – вылетит. Если канадцы победят в овертайме, то будут зависеть от исхода игры США – Швеция.

«Это будет похоже на седьмую игру [в серии плей-офф]. Многие парни в нашей команде уже бывали в такой ситуации. Нам нужно победить», – цитирует Макдэвида пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Канада проиграла в основное время сборной США, которая гарантировала себе участие в финальном матче турнира.