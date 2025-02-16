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Главный тренер сборной США: у нас хорошая команда, мы хотим выиграть Турнир четырёх наций

Главный тренер сборной США: у нас хорошая команда, мы хотим выиграть Турнир четырёх наций
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Главный тренер сборной США Майк Салливан заявил о желании американской команды выиграть Турнир четырёх наций. США выиграли оба матча на турнире и гарантировали себе участие в финальной игре.

«Мы собрались здесь, чтобы попытаться выиграть этот турнир. Мы чувствуем, что у нас хорошая команда. Мы верим в эту группу игроков. Мы думаем, что у нас потрясающая хоккейная команда. Конечно, сборные Канады, Швеции и Финляндии тоже так думают про себя. Мы всегда говорим нашим игрокам, что в этой игре нет ничего невозможного. Самое замечательное в нашем виде спорта — это то, что вы должны заслужить победу каждый вечер, и это то, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся заслужить победу каждый день», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

В групповом этапе сборной США осталось провести один матч со Швецией.

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