Вратарь «Ак Барса» Мифтахов был заменён после трёх пропущенных шайб от «Авангарда»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу омской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5) 2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5) 3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4) 3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4) 4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)
После первого периода вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменён на Тимура Билялова. За первый период голкипер казанской команды пропустил три шайбы — отличились Павел Леука, Евгений Кулик и Райан Спунер.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции, набрав за 54 матча 72 очка.
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