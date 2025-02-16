Вратарь «Ак Барса» Мифтахов был заменён после трёх пропущенных шайб от «Авангарда»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу омской команды.

После первого периода вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменён на Тимура Билялова. За первый период голкипер казанской команды пропустил три шайбы — отличились Павел Леука, Евгений Кулик и Райан Спунер.

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«Ак Барс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции, набрав за 54 матча 72 очка.