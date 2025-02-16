Сурин: после «эль класико» неделю выслушивал от Радулова, как плох «Реал»

18-летний нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин рассказал, что форвард Александр Радулов болеет за футбольную «Барселону». В январском матче за Суперкубок Испании «Барселона» обыграла принципиального соперника «Реал» со счётом 5:2.

– Видел, как во время вашего интервью Александр проходил мимо и спросил, как сыграла «Барселона». Вы ответили: «Хала Мадрид!» Это локальный прикол или фанатское противостояние?

– Это абсолютно не локальная шутка: он фанат «Барселоны», а я – «Реала». После недавнего «класико» в финале Суперкубка Испании я просто выключил телефон, но потом всё равно ещё неделю выслушивал от Радулова, как плох «Реал». Мы с Рушаном Рафиковым держимся вместе, потому что все остальные болеют за «Барселону». Это интересное противостояние, – цитирует Сурина пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне 38-летний Радулов набрал 30 (16+14) очков в 50 сыгранных матчах.