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Сурин: после «эль класико» неделю выслушивал от Радулова, как плох «Реал»

Сурин: после «эль класико» неделю выслушивал от Радулова, как плох «Реал»
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18-летний нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин рассказал, что форвард Александр Радулов болеет за футбольную «Барселону». В январском матче за Суперкубок Испании «Барселона» обыграла принципиального соперника «Реал» со счётом 5:2.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

– Видел, как во время вашего интервью Александр проходил мимо и спросил, как сыграла «Барселона». Вы ответили: «Хала Мадрид!» Это локальный прикол или фанатское противостояние?
– Это абсолютно не локальная шутка: он фанат «Барселоны», а я – «Реала». После недавнего «класико» в финале Суперкубка Испании я просто выключил телефон, но потом всё равно ещё неделю выслушивал от Радулова, как плох «Реал». Мы с Рушаном Рафиковым держимся вместе, потому что все остальные болеют за «Барселону». Это интересное противостояние, – цитирует Сурина пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне 38-летний Радулов набрал 30 (16+14) очков в 50 сыгранных матчах.

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