В Челябинске могут построить новую арену в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина в Челябинске могут построить новый стадион. На данный момент клуб выступает на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, вмещающей 7,5 тыс. зрителей, которая была построена в 2009 году.

«Что касается вот этого обещания, то действительно такой разговор с командой был. Да, город, регион нуждается в большой арене, поэтому могу подтвердить эти слова», — цитирует Текслера ТАСС.

«Трактор» возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги, набрав 78 очков в 57 матчах. В прошлом сезоне челябинский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина.