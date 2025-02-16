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В Челябинске могут построить новую арену в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина

В Челябинске могут построить новую арену в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина в Челябинске могут построить новый стадион. На данный момент клуб выступает на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, вмещающей 7,5 тыс. зрителей, которая была построена в 2009 году.

«Что касается вот этого обещания, то действительно такой разговор с командой был. Да, город, регион нуждается в большой арене, поэтому могу подтвердить эти слова», — цитирует Текслера ТАСС.

«Трактор» возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги, набрав 78 очков в 57 матчах. В прошлом сезоне челябинский клуб дошёл до полуфинала Кубка Гагарина.

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