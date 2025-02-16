«Ак Барс» проиграл «Авангарду» с крупным счётом и потерпел третье поражение подряд
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В Омске прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором омский «Авангард» принимал «Ак Барс» из Казани. Победу во встрече одержали хозяева со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5) 2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5) 3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4) 3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4) 4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5) 5:1 Якупов – 51:49 (4x5) 5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5) 6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)
В составе «Авангарда» отметились нападающие Павел Леука, Наиль Якупов, Константин Окулов и Райан Спунер, который оформил дубль, а также защитник Евгений Кулик. За «Ак Барс» заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Артём Галимов и Дмитрий Яшкин.
«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет в своём активе 72 очка и занимает четвёртую строчку Востока. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.
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