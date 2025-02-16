«Ак Барс» проиграл «Авангарду» с крупным счётом и потерпел третье поражение подряд

В Омске прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором омский «Авангард» принимал «Ак Барс» из Казани. Победу во встрече одержали хозяева со счётом 6:2.

В составе «Авангарда» отметились нападающие Павел Леука, Наиль Якупов, Константин Окулов и Райан Спунер, который оформил дубль, а также защитник Евгений Кулик. За «Ак Барс» заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Артём Галимов и Дмитрий Яшкин.

«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет в своём активе 72 очка и занимает четвёртую строчку Востока. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.