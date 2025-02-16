«Салават Юлаев» дома одолел «Локомотив». Уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков уже на 35-й секунде открыл счёт в матче. На 21-й минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов сравнял счёт во встрече. На 28-й минуте Александр Елесин увеличил преимущество гостей. На 36-й минуте Александр Комаров сравнял счёт в матче. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а игра перешла в овертайм. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Скотт Уилсон.
По итогам этого матча «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, заработав 85 очков за 57 игр.
- 16 февраля 2025
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