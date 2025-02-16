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Салават Юлаев — Локомотив, результат матча 16 февраля 2025, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» дома одолел «Локомотив». Уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ
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В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Науменков (Хмелевски, Ян) – 00:35 (5x5)     1:1 Черепанов (Фрейз, Гернат) – 20:57 (5x5)     1:2 Елесин (Алексеев, Кирьянов) – 27:42 (5x5)     2:2 Комаров (Варлов, Ефремов) – 35:35 (5x5)     3:2 Уилсон (Хмелевски, Науменков) – 60:58 (3x3)    

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков уже на 35-й секунде открыл счёт в матче. На 21-й минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов сравнял счёт во встрече. На 28-й минуте Александр Елесин увеличил преимущество гостей. На 36-й минуте Александр Комаров сравнял счёт в матче. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а игра перешла в овертайм. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Скотт Уилсон.

По итогам этого матча «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, заработав 85 очков за 57 игр.

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