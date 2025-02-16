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Видео: драка Марка Вербы и Никиты Лямкина в матче «Авангард» — «Ак Барс»

Видео: драка Марка Вербы и Никиты Лямкина в матче «Авангард» — «Ак Барс»
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В Омске прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» принимал «Ак Барс» из Казани. В концовке третьего периода произошла драка с участием нападающего хозяев Марка Вербы и защитника казанской команды Никиты Лямкина. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Авангарда».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5)     2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5)     3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4)     3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4)     4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)     5:1 Якупов – 51:49 (4x5)     5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5)     6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Драка произошла возле ворот «Авангарда». Перед тем как арбитры разняли игроков, хоккеисты успели нанести друг по другу несколько ударов. В итоге Верба и Лямкин были удалены на пять минут.

«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет в своём активе 72 очка и занимает четвёртую строчку Востока. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.

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