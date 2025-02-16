Видео: драка Марка Вербы и Никиты Лямкина в матче «Авангард» — «Ак Барс»

В Омске прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» принимал «Ак Барс» из Казани. В концовке третьего периода произошла драка с участием нападающего хозяев Марка Вербы и защитника казанской команды Никиты Лямкина. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Авангарда».

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Драка произошла возле ворот «Авангарда». Перед тем как арбитры разняли игроков, хоккеисты успели нанести друг по другу несколько ударов. В итоге Верба и Лямкин были удалены на пять минут.

«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет в своём активе 72 очка и занимает четвёртую строчку Востока. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.