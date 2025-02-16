«Потеряли чувство гола». Гатиятулин — о третьем подряд поражении «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал третье подряд поражение команды в матче с «Авангардом» (2:6).
«В последних матчах потеряли чувство гола, появилась нервозность в действиях. Несвоевременные передачи, некачественные броски. В перерыве поговорили с ребятами, объяснили, как найти уверенность эту: больше активности, агрессии. Второй период хорошо начали, могли ещё забить, но, к сожалению, пропустили в контратаке.
Во втором периоде стало больше качественных отрезков, так что будем отталкиваться от него. За весь регулярный чемпионат у нас второй раз, когда мы уступаем в двух-трёх играх подряд. Скоро важные матчи, и здесь важно нам понимать, как команда реагирует на такие ситуации. Через это тоже нужно пройти», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Ак Барс» набрал 72 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за плей-офф.
- 16 февраля 2025
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