Кошелев — о поражении от «Авангарда»: этот момент нужно переламывать работой, трудолюбием

Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев высказался о крупном поражении от «Авангарда» (2:6).

– Непростой матч для «Ак Барса», но команда хорошо прибавила в давлении в третьем периоде. За счёт чего удалось усилить интенсивность игры?

– В перерыве пообщались с ребятами. Нам нужно было немного прийти в себя, играть правильно, избежать потерь на синей линии, вбрасывать шайбу в чужую зону. Такой момент сейчас, его нужно переламывать. Достигается это только работой, трудолюбием. Не в хоккейчик поиграть, а готовиться к плей-офф, — приводит слова Кошелева официальный сайт команды.

«Ак Барс» набрал 72 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за плей-офф.