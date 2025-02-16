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Кошелев — о поражении от «Авангарда»: этот момент нужно переламывать работой, трудолюбием

Кошелев — о поражении от «Авангарда»: этот момент нужно переламывать работой, трудолюбием
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Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев высказался о крупном поражении от «Авангарда» (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5)     2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5)     3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4)     3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4)     4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)     5:1 Якупов – 51:49 (4x5)     5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5)     6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)    

– Непростой матч для «Ак Барса», но команда хорошо прибавила в давлении в третьем периоде. За счёт чего удалось усилить интенсивность игры?
– В перерыве пообщались с ребятами. Нам нужно было немного прийти в себя, играть правильно, избежать потерь на синей линии, вбрасывать шайбу в чужую зону. Такой момент сейчас, его нужно переламывать. Достигается это только работой, трудолюбием. Не в хоккейчик поиграть, а готовиться к плей-офф, — приводит слова Кошелева официальный сайт команды.

«Ак Барс» набрал 72 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за плей-офф.

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