Главный тренер «Ак Барса» объяснил два пропущенных в большинстве гола от «Авангарда»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил два пропущенных в большинстве гола от «Авангарда» (2:6).

«Два пропущенных гола в большинстве? Желание что-то создать, спешка со стороны наших игроков. По поводу отменённого гола Семёнова – мы доверяем решениям арбитров, здесь что-то обсуждать смысла нет», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Шайбы «Авангарда» в меньшинстве забросили нападающие Райан Спунер на 33-й минуте и Наиль Якупов на 52-й.

«Ак Барс» набрал 72 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за плей-офф.