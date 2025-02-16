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«Надеюсь, болельщики гордятся «Авангардом». Ги Буше оценил победу над «Ак Барсом»

«Надеюсь, болельщики гордятся «Авангардом». Ги Буше оценил победу над «Ак Барсом»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупную победу над казанским «Ак Барсом» (6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5)     2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5)     3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4)     3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4)     4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)     5:1 Якупов – 51:49 (4x5)     5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5)     6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)    

«Думаю, игроки «Авангарда» проявили характер, и они это делают от матча к матчу. Сегодня показали, что наша команда может преодолевать любые неприятности и ей могут гордиться все в нашем клубе. Надеюсь, что гордятся и болельщики, потому что ребята выкладываются на полную мощность, они работают и знают, к чему мы идём. И поэтому заслуживают уважения», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за плей-офф.

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