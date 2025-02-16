«Надеюсь, болельщики гордятся «Авангардом». Ги Буше оценил победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал крупную победу над казанским «Ак Барсом» (6:2).

«Думаю, игроки «Авангарда» проявили характер, и они это делают от матча к матчу. Сегодня показали, что наша команда может преодолевать любые неприятности и ей могут гордиться все в нашем клубе. Надеюсь, что гордятся и болельщики, потому что ребята выкладываются на полную мощность, они работают и знают, к чему мы идём. И поэтому заслуживают уважения», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за плей-офф.