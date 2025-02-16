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Ги Буше: улучшения в игре «Авангарда» есть, они видны. Но пик — это кубок над головой

Ги Буше: улучшения в игре «Авангарда» есть, они видны. Но пик — это кубок над головой
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ак Барсом» заявил, что в игре омской команды видны улучшения, но говорить о том, что игроки находятся на пике, пока рано.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5)     2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5)     3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4)     3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4)     4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)     5:1 Якупов – 51:49 (4x5)     5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5)     6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)    

«Никогда нельзя говорить, что ты находишься на пике. Пик – это кубок над головой, а всё остальное – улучшение, прогресс, работа. И если говорить об этом, то улучшения в нашей игре есть, они видны, при этом наши хоккеисты – не роботы. Мы смотрели перед игрой прошлый матч в Казани, когда я только присоединился к «Авангарду», и очень многое в нашей игре улучшилось, нам было тогда очень сложно одолеть Казань, у нас было много ошибок, хотя тогда наш состав был полноценным, не считая Ткачёва», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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