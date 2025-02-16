Ги Буше: улучшения в игре «Авангарда» есть, они видны. Но пик — это кубок над головой

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ак Барсом» заявил, что в игре омской команды видны улучшения, но говорить о том, что игроки находятся на пике, пока рано.

«Никогда нельзя говорить, что ты находишься на пике. Пик – это кубок над головой, а всё остальное – улучшение, прогресс, работа. И если говорить об этом, то улучшения в нашей игре есть, они видны, при этом наши хоккеисты – не роботы. Мы смотрели перед игрой прошлый матч в Казани, когда я только присоединился к «Авангарду», и очень многое в нашей игре улучшилось, нам было тогда очень сложно одолеть Казань, у нас было много ошибок, хотя тогда наш состав был полноценным, не считая Ткачёва», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.