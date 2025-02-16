Ги Буше прокомментировал потасовку и драку в конце матча «Авангард» — «Ак Барс»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о потасовке и драке с участием нападающего Марка Вербы и защитника «Ак Барса» Никиты Лямкина в конце матча КХЛ. «Авангард» одержал победу со счётом 6:2.
— Какие у вас были эмоции от потасовки в конце третьего периода и драки Вербы с Лямкиным?
— Любой коллектив, находящийся в конкурентной среде, должен быть конкурентоспособен. В хоккее противостояния – вербальные и физические – случаются постоянно, тут главное, чтобы игроки готовы были постоять друг за друга. Это является системообразующим звеном коллектива и команды, у нас силовой спорт, в нём нельзя отступать. Это касается не только хоккеистов, но и персонала, тренерского штаба и даже болельщиков. Мы все друг за друга, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 16 февраля 2025
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