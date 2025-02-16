Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше прокомментировал потасовку и драку в конце матча «Авангард» — «Ак Барс»

Ги Буше прокомментировал потасовку и драку в конце матча «Авангард» — «Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о потасовке и драке с участием нападающего Марка Вербы и защитника «Ак Барса» Никиты Лямкина в конце матча КХЛ. «Авангард» одержал победу со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5)     2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5)     3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4)     3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4)     4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)     5:1 Якупов – 51:49 (4x5)     5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5)     6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)    

— Какие у вас были эмоции от потасовки в конце третьего периода и драки Вербы с Лямкиным?
— Любой коллектив, находящийся в конкурентной среде, должен быть конкурентоспособен. В хоккее противостояния – вербальные и физические – случаются постоянно, тут главное, чтобы игроки готовы были постоять друг за друга. Это является системообразующим звеном коллектива и команды, у нас силовой спорт, в нём нельзя отступать. Это касается не только хоккеистов, но и персонала, тренерского штаба и даже болельщиков. Мы все друг за друга, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео: драка Марка Вербы и Никиты Лямкина в матче «Авангард» — «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android