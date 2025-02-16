«У Буше прошла операция, у Мартынова воспаление лёгких». Ги Буше — о травмах в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии травмированных хоккеистов омской команды.

«Мы каждый день надеемся увидеть возвращение хоть кого-то из наших травмированных ребят. Маклауд приближается к возвращению, Рид Буше ещё не приехал, но операция на лицевой кости прошла успешно. У Мартынова сейчас воспаление лёгких, мы ждём, когда он выздоровеет. Галимов, Грант, Холодилин – у этих ребят примерно одинаковый срок восстановления.

Мне бы очень хотелось, чтобы пришёл Санта Клаус с мешком наших выздоровевших игроков, но этого не происходит. Будет здорово, если к следующему матчу хотя бы один вернётся, если же нет, то снова будем действовать на характере», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.