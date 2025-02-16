«Всё, что хочется сказать, это за деньги, получается». Никитин — после поражения от «СЮ»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Всё, что хочется сказать, это за деньги, получается (улыбается). Так что буду отвечать на вопросы. Что случилось с дисциплиной? Мы будем работать над ней. Неровные результаты у команды в последнее время? Неплохую игру сегодня сыграли против хорошего соперника. В меньшинстве в ключевые моменты ребята пластались. Дисциплину нам нужно наладить.

Что изменили в игре после первого периода? Наверное, просто проснулись. Невнятно начали матч, пока соображали, уже получили гол. Во втором периоде смогли войти в игру. Как проходит восстановление Исаева? Он тренируется в общей группе, но пока по играм мы не забегаем вперёд. Насколько мне интересны тематические матчи, как «Медовое побоище»? Мне как тренеру его хоть как называй (смеётся). Хоккей есть хоккей! Такие матчи — это часть менеджмента», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.