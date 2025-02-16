Спунер: у «Авангарда» изменилась структура. Возможно, мне в ней комфортнее

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал крупную победу над казанским «Ак Барсом» (6:2) и отметил позитивные изменения в команде.
«Хороший матч в целом. Были отрезки, когда они нас перерабатывали, но это нормально, когда встречаешься с сильным соперником. В целом мы были лучше, и это ещё с учётом того, что мы не так часто, как они, играли в большинстве. Важная победа для нас.
Уж лучше забивать сейчас, чем не забивать вообще. Голы идут – это великолепно. Мы сейчас делаем правильные вещи, отрабатываем нюансы. Мы доводим шайбы до ворот, они превращаются в голы, в начале сезона у нас с этим были сложности. Сейчас у нас немного изменилась структура, возможно, мне в ней комфортнее. Очки идут, и это не может не радовать», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 16 февраля 2025
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