«Лет пять не играл в таком формате». Форвард «Авангарда» – о голе «Ак Барсу» в меньшинстве

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер высказался о своём голе «Ак Барсу» в меньшинстве. Спунер отметил, что не играл в таком формате почти пять лет.

«Я не играл в меньшинстве где-то лет пять, наверное, в моём первом сезоне в Минске это было в последний раз до сегодняшнего дня. Потрясающе, что получилось не только нейтрализовать соперника, но и забить самому. Сейчас у нас немного изменилась структура, возможно, мне в ней комфортнее. Очки идут, и это не может не радовать», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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