«Лет пять не играл в таком формате». Форвард «Авангарда» – о голе «Ак Барсу» в меньшинстве
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер высказался о своём голе «Ак Барсу» в меньшинстве. Спунер отметил, что не играл в таком формате почти пять лет.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5) 2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5) 3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4) 3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4) 4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5) 5:1 Якупов – 51:49 (4x5) 5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5) 6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)
«Я не играл в меньшинстве где-то лет пять, наверное, в моём первом сезоне в Минске это было в последний раз до сегодняшнего дня. Потрясающе, что получилось не только нейтрализовать соперника, но и забить самому. Сейчас у нас немного изменилась структура, возможно, мне в ней комфортнее. Очки идут, и это не может не радовать», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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