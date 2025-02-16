Форварда «Спартака» Галимова дисквалифицировали на один матч за колющий удар соперника

Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов, который ударил клюшкой в лицо сопернику во время потасовки в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (7:4), дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Отмечается, что хоккеиста также подвергли денежному штрафу, который составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что по итогам данного эпизода форвард красно-белых получил от судей 5+20 минут штрафа. В этой игре он также отметился голом и результативной передачей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В текущем регулярном чемпионате 33-летний Галимов провёл 45 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко.