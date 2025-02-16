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Форварда «Спартака» Галимова дисквалифицировали на один матч за колющий удар соперника

Форварда «Спартака» Галимова дисквалифицировали на один матч за колющий удар соперника
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Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов, который ударил клюшкой в лицо сопернику во время потасовки в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (7:4), дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5)     0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5)     0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5)     0:4 Воронин – 28:41 (4x5)     1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4)     2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5)     3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4)     4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5)     5:4 Беляев – 52:23 (5x5)     6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en)     7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)    

Отмечается, что хоккеиста также подвергли денежному штрафу, который составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что по итогам данного эпизода форвард красно-белых получил от судей 5+20 минут штрафа. В этой игре он также отметился голом и результативной передачей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В текущем регулярном чемпионате 33-летний Галимов провёл 45 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко.

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