Форварда «Спартака» Галимова дисквалифицировали на один матч за колющий удар соперника
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Нападающий московского «Спартака» Ансель Галимов, который ударил клюшкой в лицо сопернику во время потасовки в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (7:4), дисквалифицирован на один матч. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5) 0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5) 0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5) 0:4 Воронин – 28:41 (4x5) 1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4) 2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5) 3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4) 4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5) 5:4 Беляев – 52:23 (5x5) 6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en) 7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)
Отмечается, что хоккеиста также подвергли денежному штрафу, который составляет от 50 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что по итогам данного эпизода форвард красно-белых получил от судей 5+20 минут штрафа. В этой игре он также отметился голом и результативной передачей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В текущем регулярном чемпионате 33-летний Галимов провёл 45 матчей, в которых набрал 21 (11+10) очко.
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