Капитан «Ак Барса» Яшкин: играем не очень хорошо, нам стоит об этом задуматься

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с «Авангардом» (2:6) и прокомментировал третье подряд поражение своей команды.

«Потерпели третье поражение подряд, играем не очень хорошо, нам стоит об этом задуматься. Надо работать, возвращаться в группу лидеров Восточной конференции… Когда все ребята в команде будут работать – у всех будут и голы, и красивые передачи. Неважно, какие голы: главное, чтобы они приносили итоговый результат. Думаю, через работу у нас всё получится», — приводит слова Яшкина сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» набрал 72 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за плей-офф.