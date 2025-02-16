Капитан «Ак Барса» Яшкин: играем не очень хорошо, нам стоит об этом задуматься
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с «Авангардом» (2:6) и прокомментировал третье подряд поражение своей команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5) 2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5) 3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4) 3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4) 4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5) 5:1 Якупов – 51:49 (4x5) 5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5) 6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)
«Потерпели третье поражение подряд, играем не очень хорошо, нам стоит об этом задуматься. Надо работать, возвращаться в группу лидеров Восточной конференции… Когда все ребята в команде будут работать – у всех будут и голы, и красивые передачи. Неважно, какие голы: главное, чтобы они приносили итоговый результат. Думаю, через работу у нас всё получится», — приводит слова Яшкина сайт «Ак Барса».
«Ак Барс» набрал 72 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда продолжает борьбу за плей-офф.
Комментарии
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