«Доволен, что мы проявили характер». Козлов — о победе «Салавата» над «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (3:2 ОТ).

– Напряжённый, тяжёлый матч. Понравилось то, что ребята терпели и боролись. «Локомотив» – габаритная команда, очень хорошо держит шайбу. Очень много сил забрали у нас. Доволен, что мы проявили характер и выиграли в овертайме.

– «Салават» официально попал в плей-офф. Обращали на это внимание перед игрой?

– До матча нет. Я считаю, что это важная часть сезона, но самое главное впереди, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба.

По итогам этого матча «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025.