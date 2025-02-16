«Доволен, что мы проявили характер». Козлов — о победе «Салавата» над «Локомотивом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (3:2 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Науменков (Хмелевски, Ян) – 00:35 (5x5) 1:1 Черепанов (Фрейз, Гернат) – 20:57 (5x5) 1:2 Елесин (Алексеев, Кирьянов) – 27:42 (5x5) 2:2 Комаров (Варлов, Ефремов) – 35:35 (5x5) 3:2 Уилсон (Хмелевски, Науменков) – 60:58 (3x3)
– Напряжённый, тяжёлый матч. Понравилось то, что ребята терпели и боролись. «Локомотив» – габаритная команда, очень хорошо держит шайбу. Очень много сил забрали у нас. Доволен, что мы проявили характер и выиграли в овертайме.
– «Салават» официально попал в плей-офф. Обращали на это внимание перед игрой?
– До матча нет. Я считаю, что это важная часть сезона, но самое главное впереди, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба.
По итогам этого матча «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025.
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