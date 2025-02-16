Форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон высказался о победе над «Локомотивом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон, который записал на свой счёт победный гол в дополнительное время, высказался о победе своей команды над ярославским «Локомотивом» (3:2 ОТ).
– Было ли чувство неудовлетворённости из-за того, что не смогли реализовать момент в самой концовке третьего периода?
– Я думаю, такое происходит в хоккее, но главное, что мы продолжили активно действовать, бросать по воротам и нам удалось победить.
– Насколько сложно играть против оборонительного стиля «Локомотива»?
– Все прекрасно понимают силу «Локомотива», они играли в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Понимали, что это оборонительная команда. Мы искали для себя шансы и создавали возможности забить, и нам это удалось, — приводит слова Уилсона сайт «Салавата Юлаева».
По итогам этого матча «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025.
- 16 февраля 2025
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