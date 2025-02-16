Результаты матчей МХЛ 16 февраля
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Сегодня, 16 февраля, состоялись семь матчей в рамках регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
0 : 6
Локо-76
Ярославль
0:1 Клочко (Мануилов, Масленицин) – 21:34 (5x4) 0:2 Давыдов (Туманов, Пузеев) – 27:38 (5x5) 0:3 Беляков (Баженов, Кудинов) – 28:32 (5x5) 0:4 Шлюков – 33:53 (5x5) 0:5 Гашков – 50:27 (5x5) 0:6 Пузеев (Порада, Сорокин) – 53:53 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
1 : 6
Реактор
Нижнекамск
0:1 Анохин (Бирдычкин, Ерёменко) – 24:35 (5x5) 0:2 Гизятов (Решетников, Столяров) – 31:17 (5x4) 0:3 Марчинский (Решетников, Гизятов) – 35:46 (5x5) 0:4 Решетников (Семенёнок) – 47:41 (5x5) 0:5 Решетников (Столяров, Гизятов) – 47:53 (5x5) 0:6 Сиразетдинов (Руликов, Курбатов) – 48:13 (5x5) 1:6 Чижиков (Яновский) – 52:28 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
6 : 1
Спутник
Альметьевск
1:0 Макаров (Масленников) – 05:10 (5x5) 2:0 Соколов (Кириллов, Колесников) – 05:52 (5x5) 2:1 Хусаенов – 11:55 (5x5) 3:1 Масленников (Сизов, Болотов) – 16:01 (5x5) 4:1 Макаров (Масленников) – 17:26 (5x5) 5:1 Стефанов (Колесников) – 45:22 (5x5) 6:1 Спиридонов – 58:56 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
3 : 2
АКМ Новомосковск
Новомосковск
1:0 Михальченко (Горбунов) – 11:19 (5x4) 2:0 Павлов (Горбунов, Ворфоломеев) – 43:37 (5x5) 3:0 Сенькин (Бородин, Шараканов) – 43:49 (5x5) 3:1 Домрачев (Осипов, Постовой) – 48:48 (5x5) 3:2 Кажарин – 57:58 (4x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
3 : 0
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
1:0 Паутов (Фролов, Юкин) – 05:49 (5x5) 2:0 Окунев (Аубакиров, Патрихаев) – 32:07 (5x5) 3:0 Соловьёв (Патрихаев, Матвейко) – 46:25 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
16 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Окончен
0 : 7
Омские Ястребы
Омск
0:1 Харионов – 03:11 (5x5) 0:2 Казанцев – 04:15 (5x5) 0:3 Зубков (Денисов) – 13:12 (5x5) 0:4 Моружов (Ядыкин, Власенко) – 15:17 (5x5) 0:5 Моисеев (Сафин, Аплин) – 28:57 (5x5) 0:6 Степанов (Аплин, Курьянов) – 52:21 (5x5) 0:7 Курьянов (Сафин, Степанов) – 58:39 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
4 : 1
Тайфун
Приморский край
1:0 Ладутько (Елисеев, Ермоленко) – 11:58 (5x4) 2:0 Тукач (Елисеев) – 18:40 (5x5) 3:0 Белкин (Ходорович, Лахнов) – 40:26 (5x5) 3:1 Мигаль (Фомин) – 50:06 (5x5) 4:1 Тукач (Салыго, Елисеев) – 59:48 (en)
По состоянию на 16 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 74 очка. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры», набравшие 68 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
Комментарии
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