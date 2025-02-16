Козлов рассказал о состоянии капитана «Салавата Юлаева» Панина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, когда защитник и капитан команды Григорий Панин вернётся в состав. Козлов подчеркнул, что не хочет торопиться с возвращением хоккеиста на лёд.

– Григорий Панин продолжает находиться на тренерском мостике. Когда его ждать в составе?

– Он сейчас думает, остаться или играть. Шучу, конечно. Григорий приступил к тренировкам на льду, нужно просто выждать время, чтобы ребро зажило. Хоккей – контактный вид спорта, поэтому надо его попридержать, чтобы наверняка всё зажило, — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, в конце января во встрече с «Авангардом» (2:4) игрок обороны сломал ребро и попал в реанимацию. По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, Панин пропустит минимум месяц.