«Динамовская сила в Майами!» Овечкин поделился видео с сыновьями на отдыхе

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в официальном телеграм-канале своей команды поделился семейным видео с отдыха. На видео сыновья хоккеиста Сергей и Илья гуляют по улицам Майами в именной форме московского «Динамо».

«Динамовская сила в Майами! Илюша и Серёжа настолько прониклись динамовским духом, что не снимают клубные майки даже тут», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне НХЛ на счету 39-летнего Александра Овечкина 26 голов и 17 результативных передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ Александра отделяет 15 голов.