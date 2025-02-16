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Результаты матчей ВХЛ 16 февраля

Результаты матчей ВХЛ 16 февраля
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Сегодня, 16 февраля, состоялись два матча в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты ВХЛ 16 февраля:

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Звезда
Москва
0:1 Брютов (Чуркин) – 08:59 (5x5)     1:1 Рыбин (Майоров, Гололобов) – 29:17 (5x5)     1:2 Кузьминов (Дрягилев, Шалышкин) – 32:22 (5x4)     2:2 Пензин (Рыбин, Зимин) – 45:59 (5x4)     3:2 Зимин (Шетле, Рыбин) – 49:12 (5x5)     4:2 Сапожников (Пасманик, Гололобов) – 58:40 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
3 : 1
Олимпия
Кирово-Чепецк
0:1 Пономарев (Пиков, Дробин) – 08:35 (5x5)     1:1 Сущев – 15:49 (5x5)     2:1 Магеря (Косолапов, Родионов) – 30:10 (5x5)     3:1 Сущев (Перескоков, Аксёнов) – 59:43 (en)    

По состоянию на 16 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 78 очков после 53 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», уступающий динамовцам лишь по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 76 очками после 54 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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