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Терещенко — о Турнире четырёх наций: не удивлён, что США лидируют, у них шикарная команда

Терещенко — о Турнире четырёх наций: не удивлён, что США лидируют, у них шикарная команда
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о лидерстве США на Турнире четырёх наций, а также отреагировал на яркий старт матча со сборной Канады (3:1), в котором за первые девять секунд состоялись три драки.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

«Слежу за турниром, очень любопытно посмотреть. Команды демонстрируют хоккей высочайшего уровня, просто здорово. Драки в матче США и Канады? Говорят о политической подоплёке, но в целом драки — неотъемлемая часть хоккея. Все немного провокаторы, умеют не только играть, но и драться. Не удивлён, что именно США лидируют после двух туров, у них шикарная команда. Как и у канадцев. Финны и шведы чуть послабее, но тоже на уровне», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт.ру».

В групповом этапе сборной США осталось провести один матч со Швецией. Ранее американцы выиграли оба матча на турнире и гарантировали себе участие в финальной игре.

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