Терещенко — о Турнире четырёх наций: не удивлён, что США лидируют, у них шикарная команда

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о лидерстве США на Турнире четырёх наций, а также отреагировал на яркий старт матча со сборной Канады (3:1), в котором за первые девять секунд состоялись три драки.

«Слежу за турниром, очень любопытно посмотреть. Команды демонстрируют хоккей высочайшего уровня, просто здорово. Драки в матче США и Канады? Говорят о политической подоплёке, но в целом драки — неотъемлемая часть хоккея. Все немного провокаторы, умеют не только играть, но и драться. Не удивлён, что именно США лидируют после двух туров, у них шикарная команда. Как и у канадцев. Финны и шведы чуть послабее, но тоже на уровне», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт.ру».

В групповом этапе сборной США осталось провести один матч со Швецией. Ранее американцы выиграли оба матча на турнире и гарантировали себе участие в финальной игре.