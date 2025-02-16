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Сборная «Запада» обыграла команду «Востока» в Матче звёзд Женской хоккейной лиги

Сборная «Запада» обыграла команду «Востока» в Матче звёзд Женской хоккейной лиги
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В Челябинске прошёл седьмой Матч звёзд Женской хоккейной лиги, в котором сборная «Запада» одержала победу над командой «Востока» со счётом 5:3. Таким образом, хоккеистки «Запада» повели в общем зачёте со счётом 4:3.

В сборной «Запада» заброшенными шайбами отметились Кристина Глухарёва, Нина Пирогова, Елизавета Шкалёва, Фануза Кадирова и Екатерина Чегошева. В команде «Востока» голы на свой счёт записали Мария Баталова, Софья Кривошеева и Елизавета Роднова.

Возглавляет турнирную таблицу ЖХЛ нижегородское «Торпедо», в активе команды 56 очков в 36 матчах. Уфимская «Агидель» располагается на второй строчке, уступая лишь по дополнительным показателям. Тройку замыкает «Бирюса» (55) из Красноярска.

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