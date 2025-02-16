«Слова Трампа сидят на подкорке». Плющев отреагировал на драку хоккеистов США и Канады

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на драки в начале матча между сборными США и Канады на Турнире четырёх наций и победу американской команды со счётом 3:1.

«Дальше вступила в борьбу политика, хоть все и говорят, что спорт вне её. Американцы с канадцами стали выяснять отношения на льду после ярких высказываний Трампа. На этом уровне такие вещи тоже отмечаются, сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли канадцев задавить, тут им под стать разве что сборная России», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт.ру».

На данный момент США возглавляют таблицу Турнира четырёх наций. В активе команды Майка Салливана шесть очков. На второй строчке располагается Канада, у которой всего два очка после двух матчей. Третье место занимает Финляндия, также набравшая два очка. Замыкает турнирную таблицу Швеция (2).