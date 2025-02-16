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«Слова Трампа сидят на подкорке». Плющев отреагировал на драку хоккеистов США и Канады

«Слова Трампа сидят на подкорке». Плющев отреагировал на драку хоккеистов США и Канады
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на драки в начале матча между сборными США и Канады на Турнире четырёх наций и победу американской команды со счётом 3:1.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Окончен
1 : 3
США
1:0 Макдэвид (Даути, Биннингтон) – 05:31     1:1 Гюнцель (Айкел, Веренски) – 10:15     1:2 Ларкин (Болди) – 33:33     1:3 Гюнцель (Ларкин, Фэйбер) – 58:41    

«Дальше вступила в борьбу политика, хоть все и говорят, что спорт вне её. Американцы с канадцами стали выяснять отношения на льду после ярких высказываний Трампа. На этом уровне такие вещи тоже отмечаются, сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли канадцев задавить, тут им под стать разве что сборная России», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт.ру».

На данный момент США возглавляют таблицу Турнира четырёх наций. В активе команды Майка Салливана шесть очков. На второй строчке располагается Канада, у которой всего два очка после двух матчей. Третье место занимает Финляндия, также набравшая два очка. Замыкает турнирную таблицу Швеция (2).

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