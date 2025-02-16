Экс-игрок «Спартака» заступился за Ларионова после поражения «Торпедо» от красно-белых

Бывший нападающий «Спартака», чемпион СССР 1976 года Виктор Пачкалин заступился за главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:7), в котором волжане вели 4:0 к середине второго периода.
— Игорь Ларионов — плохой тренер, раз позволил игрокам «Торпедо» растерять преимущество в четыре шайбы?
— В жизни всё бывает. И порой трудно объяснить, почему тот или иной счёт на табло. Не думаю, что Ларионов — плохой тренер. На площадку же выходит не он, а игроки. Это уже их ответственность. Если игрок «Торпедо» при счёте 4:4 отдаёт пас в сторону своих ворот на клюшку соперника и тот сразу забивает, при чём тут Ларионов? Наверное, нижегородцы рано расслабились, поверили в победу, — приводит слова Пачкалина «РБ Спорт».
Нижегородцы не смогли продлить четырёхматчевую победную серию, остались с 62 очками и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции.
- 16 февраля 2025
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