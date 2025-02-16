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Экс-игрок «Спартака» заступился за Ларионова после поражения «Торпедо» от красно-белых

Экс-игрок «Спартака» заступился за Ларионова после поражения «Торпедо» от красно-белых
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Бывший нападающий «Спартака», чемпион СССР 1976 года Виктор Пачкалин заступился за главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:7), в котором волжане вели 4:0 к середине второго периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5)     0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5)     0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5)     0:4 Воронин – 28:41 (4x5)     1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4)     2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5)     3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4)     4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5)     5:4 Беляев – 52:23 (5x5)     6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en)     7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)    

— Игорь Ларионов — плохой тренер, раз позволил игрокам «Торпедо» растерять преимущество в четыре шайбы?
— В жизни всё бывает. И порой трудно объяснить, почему тот или иной счёт на табло. Не думаю, что Ларионов — плохой тренер. На площадку же выходит не он, а игроки. Это уже их ответственность. Если игрок «Торпедо» при счёте 4:4 отдаёт пас в сторону своих ворот на клюшку соперника и тот сразу забивает, при чём тут Ларионов? Наверное, нижегородцы рано расслабились, поверили в победу, — приводит слова Пачкалина «РБ Спорт».

Нижегородцы не смогли продлить четырёхматчевую победную серию, остались с 62 очками и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции.

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