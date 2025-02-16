Каменский: сборная России сейчас смогла бы играть на равных с Канадой

Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, смогла бы нынешняя сборная России играть на равных со сборной Канады.

«Ушло ли время принципиальных матчей между Россией и Канадой? Сейчас таких игр нет, но, когда наша сборная будет играть, эти встречи всегда будут принципиальными. Лучшие матчи в истории прошли между Канадой и Россией/СССР. И мы, и канадцы преподносим это именно так. Это две сильнейшие школы мирового хоккея.

Смогла бы сейчас наша сборная на равных играть с Канадой? Конечно, смогла бы. Наши русские ребята сейчас играют на ведущих ролях в клубах НХЛ. И вратарская линия, и все остальные у нас очень сильные. Можно было бы собрать команду, которая оказала бы серьёзную конкуренцию», — приводит слова Каменского Sport24.