Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 16 февраля 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 16 февраля 2025 года
Комментарии

В воскресенье, 16 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5)     2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5)     3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4)     3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4)     4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)     5:1 Якупов – 51:49 (4x5)     5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5)     6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Науменков (Хмелевски, Ян) – 00:35 (5x5)     1:1 Черепанов (Фрейз, Гернат) – 20:57 (5x5)     1:2 Елесин (Алексеев, Кирьянов) – 27:42 (5x5)     2:2 Комаров (Варлов, Ефремов) – 35:35 (5x5)     3:2 Уилсон (Хмелевски, Науменков) – 60:58 (3x3)    

«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет в своём активе 72 очка и занимает четвёртую строчку Востока. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф. На первой строчке в таблице Востока находится челябинский «Трактор», заработав 78 очков за 57 игр.

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, заработав 85 очков за 57 игр.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Авангард» разбил «Ак Барс», «Трактору» пообещали новую арену. Итоги дня в КХЛ
«Авангард» разбил «Ак Барс», «Трактору» пообещали новую арену. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android