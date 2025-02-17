Результаты матчей КХЛ на 16 февраля 2025 года
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В воскресенье, 16 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5) 2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5) 3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4) 3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4) 4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5) 5:1 Якупов – 51:49 (4x5) 5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5) 6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Науменков (Хмелевски, Ян) – 00:35 (5x5) 1:1 Черепанов (Фрейз, Гернат) – 20:57 (5x5) 1:2 Елесин (Алексеев, Кирьянов) – 27:42 (5x5) 2:2 Комаров (Варлов, Ефремов) – 35:35 (5x5) 3:2 Уилсон (Хмелевски, Науменков) – 60:58 (3x3)
«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет в своём активе 72 очка и занимает четвёртую строчку Востока. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф. На первой строчке в таблице Востока находится челябинский «Трактор», заработав 78 очков за 57 игр.
«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, заработав 85 очков за 57 игр.
Комментарии
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