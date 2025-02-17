Результаты матчей КХЛ на 16 февраля 2025 года

В воскресенье, 16 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.

«Авангард» набрал 66 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» имеет в своём активе 72 очка и занимает четвёртую строчку Востока. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф. На первой строчке в таблице Востока находится челябинский «Трактор», заработав 78 очков за 57 игр.

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, заработав 85 очков за 57 игр.