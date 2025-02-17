Черданцев высказался о Турнире четырёх наций после матча США — Канада

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о проведении Турнир четырёх наций, организованного Национальной хоккейной лигой.

«Турнир четырёх наций по хоккею — яркое доказательство того, что наднациональный спорт и наднациональные лиги по ажиотажу и градусу противостояния между командами внутри этих лиг никогда не встанут в один ряд с соревнованиями между национальными сборными. Особенно если сборные действительно национальные», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.