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Черданцев высказался о Турнире четырёх наций после матча США — Канада

Черданцев высказался о Турнире четырёх наций после матча США — Канада
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о проведении Турнир четырёх наций, организованного Национальной хоккейной лигой.

«Турнир четырёх наций по хоккею — яркое доказательство того, что наднациональный спорт и наднациональные лиги по ажиотажу и градусу противостояния между командами внутри этих лиг никогда не встанут в один ряд с соревнованиями между национальными сборными. Особенно если сборные действительно национальные», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Турнир четырёх наций — первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира — 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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