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НХЛ назвала две символические сборные лучших игроков сборной США XXI века

НХЛ назвала две символические сборные лучших игроков сборной США XXI века
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила первую и вторую символические сборные лучших игроков сборной США XXI века. Игроки оценивались на основе их статистики в НХЛ и международного вклада с 1 января 2000 года по 31 декабря 2024 года.

В первую сборную вошли: нападающие Патрик Кейн, Остон Мэттьюс и Джо Павелски, защитники Адам Фокс и Куинн Хьюз, вратарь Джонатан Куик.

Фото: НХЛ

Во вторую сборную вошли: Дастин Браун, Джонни Годро и Мэттью Ткачук, защитники Джон Карлсон и Райан Сутер, вратарь Тим Томас.

Фото: НХЛ

Напомним, сборная США выиграла оба своих матча на Турнире четырёх наций и гарантировала себе участие в финальной игре.

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