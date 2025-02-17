НХЛ назвала две символические сборные лучших игроков сборной США XXI века

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила первую и вторую символические сборные лучших игроков сборной США XXI века. Игроки оценивались на основе их статистики в НХЛ и международного вклада с 1 января 2000 года по 31 декабря 2024 года.

В первую сборную вошли: нападающие Патрик Кейн, Остон Мэттьюс и Джо Павелски, защитники Адам Фокс и Куинн Хьюз, вратарь Джонатан Куик.

Фото: НХЛ

Во вторую сборную вошли: Дастин Браун, Джонни Годро и Мэттью Ткачук, защитники Джон Карлсон и Райан Сутер, вратарь Тим Томас.

Фото: НХЛ

Напомним, сборная США выиграла оба своих матча на Турнире четырёх наций и гарантировала себе участие в финальной игре.