Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кейл Макар оценил своё состояние накануне решающего матча со сборной Финляндии

Кейл Макар оценил своё состояние накануне решающего матча со сборной Финляндии
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Канады Кейл Макар заявил, что сделает всё возможное, чтобы сыграть в решающем матче Турнира четырёх наций со сборной Финляндии. Игрок обороны не принял участия в матче со сборной США (1:3) и пропустил тренировку из-за недомогания. Для выхода в финал турнира Канаде необходимо обыгрывать финскую сборную.

«Я сделаю всё возможное, чтобы завтра сыграть. Мне просто нужно убедиться, что я чувствую себя хорошо, в плане тела и всего остального, и отталкиваться от этого. Мне нужно убедиться, что моё состояние улучшается.

Пропустить матч с США было невероятно тяжело. Очевидно, ты с детства мечтаешь об участии в таких матчах, особенно если играешь на канадской земле. Вероятно, это одно из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать, и, надеюсь, мне никогда больше не придётся этого делать», — цитирует Макара пресс-служба НХЛ.

Отметим, что в первом матче на турнире со сборной Швеции травму получил ещё один защитник канадской сборной, Ши Теодор, который выбыл до конца Турнира четырёх наций.

Материалы по теме
Купер рассказал, сможет ли Кейл Макар продолжить выступление на Турнире четырёх наций
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android