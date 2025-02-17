Кейл Макар оценил своё состояние накануне решающего матча со сборной Финляндии

Защитник сборной Канады Кейл Макар заявил, что сделает всё возможное, чтобы сыграть в решающем матче Турнира четырёх наций со сборной Финляндии. Игрок обороны не принял участия в матче со сборной США (1:3) и пропустил тренировку из-за недомогания. Для выхода в финал турнира Канаде необходимо обыгрывать финскую сборную.

«Я сделаю всё возможное, чтобы завтра сыграть. Мне просто нужно убедиться, что я чувствую себя хорошо, в плане тела и всего остального, и отталкиваться от этого. Мне нужно убедиться, что моё состояние улучшается.

Пропустить матч с США было невероятно тяжело. Очевидно, ты с детства мечтаешь об участии в таких матчах, особенно если играешь на канадской земле. Вероятно, это одно из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать, и, надеюсь, мне никогда больше не придётся этого делать», — цитирует Макара пресс-служба НХЛ.

Отметим, что в первом матче на турнире со сборной Швеции травму получил ещё один защитник канадской сборной, Ши Теодор, который выбыл до конца Турнира четырёх наций.