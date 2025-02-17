Расписание матчей КХЛ на 17 февраля 2025 года
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Сегодня, 17 февраля, пройдут семь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 85 очков за 57 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает «Спартак», набравший 70 очков в 54 матчах.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 78 очков в 57 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 75 очков в 55 матчах. 73 очка после 54 игр — у «Автомобилиста», который находится на третьей строчке.
Комментарии
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