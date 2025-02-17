Расписание матчей КХЛ на 17 февраля 2025 года

Сегодня, 17 февраля, пройдут семь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 85 очков за 57 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает «Спартак», набравший 70 очков в 54 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 78 очков в 57 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 75 очков в 55 матчах. 73 очка после 54 игр — у «Автомобилиста», который находится на третьей строчке.