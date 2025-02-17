Якубов: расставание «Лады» с Сафиным было вынужденным. Это не наша инициатива

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что клуб расстался с нападающим Остапом Сафиным не по своей инициативе.

– Насколько довольны новичками?

– Считаю, что получилось усилить команду. У нас был стимул, чтобы биться дальше. Довольны игрой всех ребят. От Александра Волкова такого даже не ожидали. Понятно, что парень прошёл школу «Локомотива», но к нам он пришёл из ВХЛ. Павел Зубов знал, на что он способен, хорошо поработал с ним. Спасибо «Локомотиву», что клуб пошёл нам навстречу и разрешил аренду.

Нам не хватало защитников, по разным причинам мы лишились четырёх игроков обороны. Я говорю о Николае Демидове, который из-за травмы выбыл до конца сезона, Зияте Пайгине, Максиме Минееве и Арсении Коромыслове, которого из аренды отозвал СКА. Нам пришлось в срочном порядке проводить обмены.

Расставание с Остапом Сафиным было вынужденным, это была не наша инициатива. «Трактор» вышел на нас с интересом именно к нему. Посчитали, что обмен одного игрока на двоих будет для нас удачным. Мы приобрели опытного защитника Марселя Ибрагимова и хорошего бомбардира Данила Юртайкина, – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.