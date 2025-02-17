Якубов: проблемы у «Лады» начались ещё в августе, просто никто об этом не говорил

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что финансовые проблемы у тольяттинского клуба начались ещё летом.

– Могла ли «Лада» усилиться до дедлайна кем-то ещё?

– Нет, такой возможности у нас не было. Сейчас пришло новое руководство. Ребятам было сказано, что хуже не будет, но игроки, в которых мы были заинтересованы, стоили дорого. Сейчас нам они не по карману.

– А как игроки команды реагировали во время проблем? Были те, кто просил отпустить, кого приходилось убеждать остаться?

– Нет, такого не было. У нас честная дружная команда. Все с пониманием подошли к ситуации. Если честно, проблемы у нас начались ещё в августе, просто никто об этом не говорил. Но ребята своё всё равно получили. Да, с задержками, но получили. Обещание, которое дало новое руководство Самарской области, выполнялось, – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.