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Якубов: проблемы у «Лады» начались ещё в августе, просто никто об этом не говорил

Якубов: проблемы у «Лады» начались ещё в августе, просто никто об этом не говорил
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что финансовые проблемы у тольяттинского клуба начались ещё летом.

– Могла ли «Лада» усилиться до дедлайна кем-то ещё?
– Нет, такой возможности у нас не было. Сейчас пришло новое руководство. Ребятам было сказано, что хуже не будет, но игроки, в которых мы были заинтересованы, стоили дорого. Сейчас нам они не по карману.

– А как игроки команды реагировали во время проблем? Были те, кто просил отпустить, кого приходилось убеждать остаться?
– Нет, такого не было. У нас честная дружная команда. Все с пониманием подошли к ситуации. Если честно, проблемы у нас начались ещё в августе, просто никто об этом не говорил. Но ребята своё всё равно получили. Да, с задержками, но получили. Обещание, которое дало новое руководство Самарской области, выполнялось, – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»:
«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»
Эксклюзив
«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»
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