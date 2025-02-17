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«Потерялась коммуникация с командой». Спортдиректор «Лады» — о причинах увольнения Браташа

«Потерялась коммуникация с командой». Спортдиректор «Лады» — о причинах увольнения Браташа
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о причинах расставания с главным тренером Олегом Браташом.

– Почему всё-таки «Лада» рассталась с Олегом Браташом?
– Нарушилась коммуникация с хоккеистами. Я всегда говорил, что хоккеисты в команде не главные, главный – главный тренер. Слушать мнение каждого игрока в вопросах взаимодействия с ним не всегда правильно. Но в данной ситуации у Олега Владимировича потерялась коммуникация с командой. Вдобавок к этому, видимо, с его стороны были какие-то высказывания, которые не понравились новому руководству. Вследствие этого было принято решение расстаться с ним, – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»:
«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»
Эксклюзив
«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»
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