Якубов: Подъяпольский хотел остаться в «Ладе», но шансов удержать его не было никаких

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что клуб не имел шансов сохранить голкипера Владислава Подъьяпольского, который перешёл в московское «Динамо».

– Насколько получается компенсировать уход Владислава Подъяпольского за счёт внутренних резервов?

– Такое нельзя компенсировать. Это огромная потеря для клуба. Говорят, что вратарь – половина команды, но для «Лады» Влад был 75% команды. Не только в этом сезоне, но и в предыдущем. Он получился для нас успешным, мы попали в плей-офф, и в этом была очень большая заслуга Влада. Его потеря стала неожиданной, команда подсела после этого. Сейчас это вратарь №1 в России.

– Что помогло ему дорасти до такого статуса в «Ладе»?

– Он и в «Северстали» хорошо играл. Видать, повзрослел. Бывает, что вратари раскрываются поздно. Видимо, это как раз такой случай. Сейчас он вышел на пик, обрёл уверенность в собственных силах. Влад – молодец.

– Можете назвать клубы, которые были заинтересованы в нём?

– Знаю об интересе «Авангарда», но он выходил на нас давно.

– Были ли шансы удержать его?

– Никаких.

– Поговаривали, что он сам собирался доигрывать в «Ладе» до конца сезона и только потом уходить.

– Это правда. Мы с ним общались, у него был контракт до конца сезона, после чего он должен был стать неограниченно свободным агентом. Он хотел здесь остаться до конца сезона, но так сложились обстоятельства. Он знал об интересе со стороны разных команд, но хотел перейти только в «Динамо», – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.