Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортивный директор «Лады» рассказал, почему клуб не стал подписывать Джоша Ливо

Спортивный директор «Лады» рассказал, почему клуб не стал подписывать Джоша Ливо
Комментарии

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что клуб не смог подписать контракт с нападающим Джошом Ливо из-за отсутствия необходимых финансов.

– Павел Десятков как-то сказал, что «Лада» могла подписать Джоша Ливо в прошлом сезоне. Что пошло не так?
– Да, на нас вышел его агент. Мы проработали этот вариант, узнали о нём. Но всё опять упёрлось в цену. Таких денег на одного игрока у нас нет. Мы интересовались им, вели переговоры. Хотели брать его в паре с его другом Райаном Мёрфи, но тот отказался. После этого переговоры по Ливо тоже сошли на нет. Не стали бороться за него из-за финансовых вопросов, – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»:
«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»
Эксклюзив
«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android