Спортивный директор «Лады» рассказал, почему клуб не стал подписывать Джоша Ливо

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что клуб не смог подписать контракт с нападающим Джошом Ливо из-за отсутствия необходимых финансов.

– Павел Десятков как-то сказал, что «Лада» могла подписать Джоша Ливо в прошлом сезоне. Что пошло не так?

– Да, на нас вышел его агент. Мы проработали этот вариант, узнали о нём. Но всё опять упёрлось в цену. Таких денег на одного игрока у нас нет. Мы интересовались им, вели переговоры. Хотели брать его в паре с его другом Райаном Мёрфи, но тот отказался. После этого переговоры по Ливо тоже сошли на нет. Не стали бороться за него из-за финансовых вопросов, – сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.